Впоследствии предприятие будет производить 155-мм боеприпасы и запчасти вместе с украинским ОПК.

Французско-немецкий оборонный концерн KNDS официально открыл свой украинский филиал в Киеве под названием "KNDS Ukraine LLC". Об этом в соцсети Х сообщает аналитический проект German Aid to Ukraine.

Отмечается, что целью этой дочерней компании является, в частности, выполнение работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту таких вооружений, как Leopard 1A5, Leopard 2 MBT, самоходных артиллерийских систем PzH 2000 и Gepard SPAAG:

"Впоследствии они также намерены производить 155-мм боеприпасы и запчасти вместе с украинским ОПК".

Военная помощь Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, Австралия планирует передать Украине 59 танков Abrams. Еще в 2004 году эта страна приобрела у США 59 боевых танков M1A1 Abrams, которые были выведены из эксплуатации в июле 2024 года, ведь Австралия начала получать модернизированные M1A2 SEPv3 Abrams. Несмотря на то, что таким танкам уже 20 лет, их использовали довольно редко.

Однако из-за того, что танки американского производства, для их передачи требуется официальное одобрение со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16. Известно, что в начале августа Украина получила первый такой истребитель от Дании. В стране заявили, что другая партия истребителей будет передана Украине во второй половине года.

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