Янченко подчеркнула, что такая ситуация несет в себе значительные риски для украинской "оборонки".

Украина может закупить лишь малую часть продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса и если не открыть экспорт, то ОПК обвалится. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказала народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета экономического развития Галина Янченко.

"Ключевое, что нужно сделать, и пока не понятно, есть ли политическая воля - это открытие экспорта. Контролируемое, дозированное, но открытие экспорта вооружений. Того, что не закупает государство. 35 млрд долларов в год - то, что мы можем производить. А закупает государство только на 6 млрд. А из этих 6 - только половину тратит в Украине. Остальное - за границей", - пояснила нардеп.

При этом она подчеркнула, что такая ситуация несет в себе значительные риски для украинской "оборонки".

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"Это означает, что оборонно-промышленный комплекс, который за 3 года рос, он сейчас не просто остановится в росте, а может просто обвалиться", - добавила Янченко.

Импорт дронов в Украину

За два месяца 2025 года в Украину ввезли беспилотников на общую сумму 232,3 млн долларов, а также компонентов к ним на сумму 43,4 млн долларов. Для сравнения, за прошлый год по данным Гостаможслужбы в нашу страну ввезли беспилотников на сумму 1,17 млрд долларов, тогда как в 2023 году импорт дронов составлял "скромные" 440,7 млн долларов.

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