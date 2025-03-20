В прошлом году в нашу страну было ввезено беспилотников на сумму 1,17 млрд долларов.

За два месяца 2025 года в Украину ввезли беспилотников на общую сумму 232,3 млн долларов, а также компонентов к ним на сумму 43,4 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы сообщает "Укринформ".

"Согласно предоставленной информации, в течение января-февраля 2025 года в Украину было импортировано 297,1 т беспилотных летательных аппаратов на общую сумму $232,36 млн", - уточняют в издании.

Для сравнения, за прошлый год по данным Гостаможслужбы в нашу страну ввезли беспилотников на сумму 1,17 млрд долларов, тогда как в 2023 году импорт дронов составил "скромные" 440,7 млн долларов.

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Также таможенники представили данные по общему объему ввезенных товаров военного и двойного назначения.

Согласно им, за первые два месяца 2025-го в Украину было ввезено этих товаров на сумму 817,5 млн долларов. В прошлом и позапрошлом годах показатели составили 7,03 млрд долларов и 5,71 млрд долларов, соответственно.

Производство дронов в Украине

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько боевых дронов должна изготовить Украина в этом году. По его словам, способности украинского оборонного комплекса выросли до 35 млрд долларов в год.

В то же время первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк ответил, производит ли Украина больше FPV-дронов, чем Россия. Он отметил, что сфера беспилотников в нашей стране развивается "прорывными темпами" - это касается как разработки, так и производства БпЛА.

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