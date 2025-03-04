По словам премьера, сегодня наша страна производит больше всего в мире боевых дронов.

Украина планирует существенно нарастить производство боевых дронов в этом году. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время своей пресс-конференции.

"В прошлом году было изготовлено более одного миллиона, в этом году наша цель - более двух с половиной миллионов боевых дронов для наших Вооруженных сил. Над этим работают более 500 украинских компаний", - сообщил государственный деятель.

Шмыгаль отметил, что возможности украинского оборонного комплекса выросли до 35 млрд долларов в год.

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"За два последних года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в пять раз, противотанкового оружия - в два раза, боеприпасов - в два с половиной раза", - заявил премьер.

Он добавил, что сейчас Украина производит около трети от необходимого объема оружия. Целью является увеличить этот показатель до 50%.

Напомним, в конце прошлого года министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что Украина выделит более 55 млрд гривен на производство вооружения и военной техники на 2025 год.

Основная часть этих средств предназначена для развития производства, разработки и внедрения новых технологий, а также наращивания производственных мощностей.

А еще ранее, в сентябре, западные аналитики заявили, что Украина имеет "впечатляющие" достижения в производстве артиллерии и снарядов к ней. Специалисты добавили, что артиллерия остается (по крайней мере, оставалась на тот момент) центральным элементом боевой тактики обеих сторон конфликта.

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