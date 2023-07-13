Французские ракеты SCALP дальностью до 300 км изменят ход войны в Украине, ВСУ наконец-то смогут бить по Крымскому мосту, рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Однако тут же Пионтковский отметил и речь американского президента Джо Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе, когда он сказал, что Путин не готов к никаким содержательным переговорам. Это, по мнению политолога, было очень сильно.
"Это изменение правил игры. Говорят, (SCALP - УНИАН) до 300 км. Ну, до Севастополя достает. Ну, когда Мелитополь возьмут - и до Крымского (моста) будет легче. Байден же сказал, что Путин не готов к никаким содержательным переговоров. Это много стоит", - ответил Пионтковский.
Вместе с тем, Пионтковский считает, что Кремль немного испугался последствий саммита НАТО и выпустил "в эфир" главу СВР Нарышкина, который рассказывал о якобы "тайных переговорах" с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.
В конце Пионтковский усомнился, существуют ли между Россией и США вообще тайные договоренности, чтобы американское оружие не било по оккупированному Крыму.
SCALP для Украины - главное
11 июля президент Франции Эммануель Макрон по прибытию на саммит лидеров НАТО в Вильнюсе сообщил, что его страна начнет поставки для Украины ракет большого радиуса действия. Однако, по данным Reuters, Париж уже доставил первые несколько крылатых дальнобойных ракет в Украину.
Благодаря SCALP ВСУ смогут наносить более мощные удары по противнику, отметил, в свою очередь, представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Как уточнил эксперт Роман Свитан, этими ракетами можно будет бить по, например, командным пунктам ВС РФ, Крымскому мосту.