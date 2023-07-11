Игнат отметил, что эффективность применения дальнобойных ракет с западных истребителей была бы значительно лучше.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал предоставление Украине дальнобойных ракет SCALP. Если такое вооружение появится в Украине, то мы сможем наносить более мощные удары по противнику.

"Видимо, вы видели результат работы крылатых ракет Storm Shadow, а SCALP является ее аналогом. Первые такие ракеты Украина получила от Великобритании. И если другие страны присоединятся к тому, чтобы предоставлять нам достаточно этих средств, чтобы мы могли даже с советских самолетов их запускать, потому что эти ракеты созданы для более современной западной техники... Эффективность применения дальнобойных ракет с западных истребителей была бы значительно лучше, но все возможные пути и методы уже рассмотрены по той технике, которую мы имеем на вооружении", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам представителя ВС ВСУ, если на вооружении Украины появятся такие ракеты как SCALP или даже Taurus, которые тоже являются аналогом Storm Shadow, то украинские военные смогут наносить более мощные удары по вражеским объектам.

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"Надеюсь, что дальнобойного высокоточного оружия у нас будет становиться все больше, особенно по результатам саммита НАТО в Вильнюсе", – резюмировал Игнат.

Предоставление ракет SCALP Украине

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите НАТО в Вильнюсе, что его страна поставит для Украины ракеты большого радиуса действия. Хотя он и не назвал, какие именно ракеты предоставят, издание Le Monde сообщает, что Украина получит крылатые ракеты SCALP.

В то же время Reuters пишет, что несколько ракет SCALP уже доставлены в Украину. Источник агентства отметил, что обсуждается возможность передачи около 50 ракет.

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