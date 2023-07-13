Россияне так и не научились их сбивать.

Британские ракеты Storm Shadow и их аналог SCALP, который должна предоставить Франция, являются отличными инструментами для поражения важных целей врага, поскольку россияне так и не научились им эффективно противодействовать. О чём в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя недавнее использование Storm Shadow, благодаря которому был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

"Они эти ракеты так и не научились сбивать. Storm Shadow заходят, SCALP должны зайти. Уничтожение Цокова - хорошая новость. И уничтожили не только его. Удар был нанесён по штабу 58-й армии, это центр, это паук, который управлял практически Херсонским и Запорожским направлениями. Таких штабов не много - их ещё может быть 5-7 по линии фронта, так что у Storm Shadow и SCALP ещё очень много работы", - сказал он.

Вместе с тем Свитан выразил удивление, почему Storm Shadow не используют по таким приоритетным целям, как Крымский мост и сам оккупированный полуостров.

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"Вопрос к нашему военно-политическому руководству, почему мы не бьём, кто не даёт нам работать по Крыму. Они просто оттянут штабы в Крым, раз мы туда не достаём, и они будут работать. Причём это, скорее всего, уже сделано, и штабы развернуты в Крыму", - отметил он.

Storm Shadow и SCALP в Украине - главное

11 июля появилась информация, что в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области ударом Storm Shadow был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Он лично руководил группировкой войск, которая отвечала за отражение контрнаступления ВСУ на участке от Пологов до Каховского водохранилища.

Также сообщалось, что во время повторного удара по российскому штабу около Бердянска также был ликвидирован заместитель командующего ингушским ОМОНом Хасан Тимурзиев.

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине ракеты большого радиуса действия. Он не назвал, о каких именно ракетах речь, но издание Le Monde сообщает, что речь именно о ракетах SCALP. При этом Reuters заявляет, что несколько ракет SCALP уже доставлены в Украину, а сейчас обсуждается возможность передачи около 50 ракет.

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