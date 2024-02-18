Поставки могут состояться в ближайшие недели.

Франция планирует передать Украине новые экспериментальные дроны- камикадзе, поставки могут состояться в ближайшие недели. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

По его словам, Франция разрабатывает дроны-камикадзе нового поколения, и этот проект находится на стадии тестирования.

"Украина будет одной из первых, кто получит выгоду от этих беспилотников в течение следующих нескольких недель. Это также возможность испытать это новое поколение техники в бою. И здесь наши интересы совпадают", - сказал он.

Видео дня

Лекорню также добавил, что благодаря программам военной экономии франциа смогли удвоить производственные мощности, с возможностью к 2024 году изготовить до 78 пушек "Цезарь" для Украины на заводах компании Nexter.

Он также добавил, что Франция утроила ежемесячные поставки снарядов в Украину, и сейчас производит 3 000 снарядов в месяц, в то же время признав, что этого объема недостаточно.

Также, отметил Лекорню, Франция является одной из европейских стран, которая обучает больше всего украинских солдат: с начала войны уже подготовили 10 000, а к 2024 году планируется подготовить еще от 7 000 до 9 000, как на общих, так и на специализированных курсах.

Дроны для Украины

Ранее сообщалось, что Великобритания и союзники планируют поставить в Украину тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Такие беспилотники смогут собираться в рой и одновременно атаковать российские цели без участия оператора.

На сегодняшний день БПЛА, возможно, является самым смертоносным оружием в украинском арсенале, и россияне это знают, поэтому они совершенствуют свои системы РЭБ. Однако ни первое поколение "глушилок", РП-377, ни второе поколение - "Волнорез" - не справляются с этой задачей.

Вас также могут заинтересовать новости: