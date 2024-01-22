Беспилотники будут производиться на территории обеих стран.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис рассказал, что обещанные дроны для нашей страны, на которые Британия выделит 200 млн фунтов стерлингов, будут производиться на территории обеих стран. Об этом Харрис рассказал в интервью "Европейской правде".

"Дроны должны изготавливаться в сотрудничестве ВПК наших двух стран. Это преимущество Украины сейчас - очень большой опыт использования дронов. Поэтому есть большая заинтересованность и со стороны Великобритании, и со стороны других стран – как мы можем сотрудничать с вами в производстве дронов – и здесь, в Украине, и в наших странах", – отметил посол.

На уточняющий вопрос, будут ли производить дроны и в Украине, и в Великобритании, дипломат ответил утвердительно.

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В то же время он не уточнил, о каком количестве дронов идет речь, поскольку процесс производства только начинается, и к тому же есть разные классы дронов.

"Но я думаю, что это будет один из самых перспективных элементов нашего сотрудничества в области ВПК", – отметил дипломат.

Беспилотники от Британии - что известно

Во время последнего визита в Украину премьер Британии Риши Сунак объявил, что Великобритания потратит не менее 200 миллионов фунтов стерлингов на масштабную программу закупки и производства тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские БПЛА дальнего радиуса действия.

В то же время британские СМИ отмечали, что это обещание пока является лишь планом. Отмечается, что пока нет твердых контрактов с производителями дронов, а также четких планов относительно типов дронов.

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