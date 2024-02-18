Ни первое, ни второе поколение российских РЭБ не способно заглушить украинские БПЛА.

В отсутствие американской помощи и критического уменьшения количества боеприпасов Украине пришлось приспосабливаться к ситуации, используя тысячи беспилотников со взрывчаткой, которые поражают российскую технику и даже преследуют и взрывают отдельных российских солдат. К декабрю в Украине строили около 50 тысяч БПЛА в месяц по цене в несколько сотен долларов за штуку.

Как пишет Forbes, на сегодняшний день БПЛА, возможно, является самым смертоносным оружием в украинском арсенале, и россияне это знают. Поэтому они устанавливают радиопомехи на все больше и больше транспортных средств. Теоретически, глушилка должна блокировать радиосигнал между БПЛА и его оператором, сбивая беспилотник с курса.

"Проблема для россиян заключается в том, что их глушилки просто не работают. Первое поколение РЭБ, РП-377, по большей части не останавливало БПЛА. Теперь не срабатывает и второе поколение - "Волнорез". Остается открытым вопрос, сможет ли третье поколение перехватчиков, "Сания", превзойти своих предшественников. Справедливо будет сказать, что для многих российских войск в Украине этот вопрос является экзистенциальным", - пишет издание.

Видео дня

Так, в начале войны Кремль использовал переносные радиопомехи РП-377, которые были разработаны для защиты российских войск в Сирии от взрывающихся с помощью радиосвязи бомб. Преимущество РП-377 заключалось в том, что они были доступны в довольно большом количестве.

РП-377 - это ранцевая система: она питается от портативных аккумуляторов, а не от двигателя транспортного средства. Поэтому, когда RP-377 пытается глушить несколько частот - режим работы, требующий много энергии - он жертвует дальностью действия.

"Да, украинский БПЛА может ослепнуть, когда он направляется к своей цели. Но он слепнет, когда уже находится на курсе для сокрушительного удара".

Когда недостатки РП-377 стали очевидными, Кремль начал устанавливать все больше и больше специально созданных, устанавливаемых на транспортные средства препятствий "Волнорез", которые имеют радиус действия в 800 метров.

Но "Волнорез" бесполезен, если его неправильно установить, и многие из них сделаны очень плохо. Также глушилки "Волнорез" склонны к перегреву, а их антенны оставляют мертвую зону в конусе над препятствиями, говорят эксперты.

Поэтому теперь россияне отказываются от своих практически новых станций "Волнорез", которые еще несколько месяцев назад были самыми современными, и заменяют их еще более новыми станциями "Сания", которые теоретически имеют радиус действия почти полтора километра.

"Ставки не могут быть выше. Если "Сании" будут хорошо сделаны и достаточно мощные, и действительно обеспечат надежную защиту, они могут начать нивелировать преимущество Украины в использовании беспилотников, которое является одним из немногих ее преимуществ", - отмечает Forbes.

Дроны в войне

Ранее ветеран АТО Евгений Дикий рассказывал, что на фронте FPV-дроны заняли серьезную нишу между стрелковым оружием и легкой артиллерией.

Они имеют дальность 5-7 км и способны нести заряд мощностью ручной гранаты и неплохо заменяют станковые гранатометы, танковые гранатометы и ПТУР. Однако небольшие БПЛА уже не способны заменить тяжелые минометы.

При этом он отметил, что до недавнего времени вражеские системы РЭБ значительно опережали украинские, но сейчас инженерам ВСУ удалось почти достичь паритета в этой области. В последнее время продвинулись и украинские системы связи оператора с дроном. Благодаря этому им удается обходить значительное количество "глушилок" оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: