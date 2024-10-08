Лекорню отметил, что подготовка украинских пилотов и механиков продолжается.

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Политик написал у себя в Х, что самолеты будут оснащены новым вооружением типа "воздух-земля" и защитой от РЭБ.

Он также отметил, что подготовка украинских пилотов и механиков продолжается.

Видео дня

Самолеты Mirage для Украины - детали

В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине неназванного количества истребителей Mirage 2000. Также он сообщил о запланированной подготовке пилотов для управления ими.

Истребители Mirage-2000-5, которые планируют передать Украине до конца года, нуждаются в модернизации для обеспечения возможности нанесения ударов по наземным целям. Эти работы должны быть выполнены в Главном управлении летных испытаний в Казо. Об этом писало французское издание Sud Ouest.

Французские истребители Mirage-2000 могут заменить бомбардировщик Су-24, который на сегодняшний день ВСУ активно используют в войне. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По словам эксперта, современные условия войны требуют от ВСУ применения именно универсального боевого самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: