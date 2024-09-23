Украина может получить модернизированные различные версии Mirage-2000, которые смогут работать и по воздушным и наземным целям.

Французские истребители Mirage-2000 могут заменить бомбардировщик Су-24, который на сегодняшний день ВСУ активно используют в войне.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV. "Mirage-2000... разрабатывали параллельно с F-16. То есть техническое задание было сформировано в конце 70-х годов. Но эксплуатировать его начали с 1984 года", - сказал он.

По словам эксперта, современные условия войны требуют от ВСУ применения именно универсального боевого самолета.

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"Сначала была информация о том, что нам планировали передать версию истребитель-бомбардировщик. Затем появилась информация о том, что сейчас на авиабазе во Франции начали проводить модернизацию под заточку на наземные цели", - отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, не исключено, что Украина может получить модернизированные версии Mirage-2000, которые будут работать и по воздушным целям, в том числе по "шахедам" и ракетам, и по наземным целям.

"Прежде всего, этот самолет должен быть заменой для Су-24 - это фронтовой бомбардировщик, который мы также активно используем... Mirage-2000 - это и расширение нашей номенклатуры вооружения. Поскольку есть европейская школа вооружения, в том числе авиационных ракет. Это определенный тип вооружения, который не используется американскими самолетами", - рассказал Крамаров.

Истребители Mirage-2000 для Украины

В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине неназванного количества истребителей Mirage 2000. Также он сообщил о запланированной подготовке пилотов для управления ими.

На днях французское издание Sud Ouest писало, что истребители Mirage-2000, которые планируют передать Украине до конца года, нуждаются в модернизации для обеспечения возможности нанесения ударов по наземным целям.

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