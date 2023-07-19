Оборонно-промышленная база стран запада с трудом справляется с растущими производственными потребностями.

Война в Украине, наряду с нестабильной промышленной базой и медленными закупками, препятствует доступности поставок, сообщает Financial Times.

Война в Украине привлекла внимание к срочности переоценки приоритетов западных военных в закупках оружия. Боеприпасы, в том числе бомбы и пули, были определены как серьезная проблема, поскольку, например, Соединенные Штаты потенциально могут истощить определенные боеприпасы, такие как противокорабельные ракеты, быстрее, чем они могут быть произведены. В некоторых сценариях может не хватить ракет для ведения войны, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эксперты заметили отсутствие координации между военно-промышленными базами США и Европы, которые в противном случае могли бы дополнять и укреплять друг друга в трудные времена.

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Этот разрыв отчасти является результатом того, что оборонный аппарат на протяжении многих лет уделял первостепенное внимание эффективности и снижению затрат, применяя подход к цепочке поставок "точно в срок", аналогичный автомобильной промышленности. Хотя такой подход подходил для периодов относительного мира, он не оставлял возможности для быстрого расширения производства оружия в периоды повышенного спроса.

Напряженность между Украиной и ее западными союзниками, которые в общей сложности потратили 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву после российского вторжения в прошлом году, теперь начала проявляться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия.

Однако оборонно-промышленная база с трудом справляется с растущими производственными потребностями. Это вызывает опасения по поводу готовности к потенциальным конфликтам, в том числе с Китаем из-за Тайваня.

Чтобы решить эти проблемы, министерство обороны США показало намерение переориентироваться на боеприпасы после многих лет недофинансирования. Они запросили дополнительное финансирование для увеличения производства и закупок боеприпасов, в том числе противокорабельных ракет большой дальности.

Одним из препятствий на пути расширения мощностей по производству боеприпасов является нестабильность закупок боеприпасов Пентагоном, которые осуществляются по годовым контрактам, что заставляет оборонные компании не решаться инвестировать в новые заводские линии без многолетних контрактов.

В отчете подчеркивается, что Пентагон часто отдает предпочтение дорогостоящим товарам, таким как корабли и самолеты, а не боеприпасам, что приводит к недостаточному финансированию последних. Для эффективного сдерживания и противодействия угрозам, особенно со стороны Китая, Пентагону требуются значительные запасы дистанционно управляемых ракет, морских ударных вооружений, эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, консолидация оборонной промышленной базы США привела к ограниченным возможностям и избыточности производственных мощностей, что затрудняет быстрое увеличение производства боеприпасов.

В то время как США исторически предпочитали покупать оружие американского производства для своих оборонных возможностей, растет осознание необходимости международного сотрудничества для увеличения производства. Европейские оборонные группы не смогли заполнить производственный пробел из-за раздробленности своей оборонной промышленной базы, где основные страны сосредоточены в первую очередь на продаже оружия своим военным.

Усилия по сохранению доминирования США в производстве вооружений включали призыв к партнерам по НАТО закупать оружие американского производства, аргументируя это тем, что это укрепляет коллективную оборону в соответствии со статьей 5.

Передача оружия Украине от западных союзников - детали

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте американского ведомства. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Парламент Франции в четверг одобрил многомиллиардное увеличение военных расходов до конца этого десятилетия, вызванное войной России в Украине и быстро растущими глобальными угрозами.

Индия намерена постепенно сократить свою зависимость от российского оружия, но этот процесс займет несколько десятилетий.