Индия намерена постепенно снизить свою зависимость от российских вооружений.

Индия намерена постепенно сократить свою зависимость от российского оружия, но этот процесс займет несколько десятилетий. Об этом пишет Reuters.

"Многомиллиардные закупки Индией американского оружия связаны не столько с тем, чтобы сместить ее зависимость от российского оборонного оборудования и двигаться в сторону Запада, сколько с развитием собственной отечественной оружейной промышленности", – пишет издание.

Отмечается, что Индия является крупнейшим импортером оружия в мире, но сейчас почти все ее оружейные контракты включают пункты о совместном производстве или передаче технологий. После срыва ряда поставок из-за российского вторжения в Украину, Индия решила начать воплощать давние планы по развитию собственной оборонной промышленности.

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых 65%, или почти 39 миллиардов долларов, пришлось на Россию.

Министр обороны Раджнат Сингх заявил, что Индия намерена заказать оружие у отечественной военной промышленности на сумму более 100 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

"Это реальность, что мы должны уменьшить зависимость от России. Но это вторая часть. Первая часть — попытка отойти от импортозависимости", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный офицер индийской обороны, работающий над будущим потенциалом индийских вооруженных сил.

Индия объявила о значительных закупках американского оборонного оборудования во время государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в прошлом месяце, включая заказ двигателей для истребителей на сумму более одного миллиарда долларов. Также обсуждается возможная сделка на $3 млрд по беспилотникам MQ-9B SeaGuardian.

Сделка по реактивным двигателям предусматривает совместное производство в будущем, в то время как сборка и техническое обслуживание SeaGuardians, вероятно, будут осуществляться в Индии.

Однако предпринятых на данный момент шагов будет недостаточно, чтобы положить конец зависимости Нью-Дели от России, а строгие правила США, регулирующие обмен военными технологиями, пока ограничивают будущие возможности.

"Большой отход от России займет несколько десятилетий", — сказал индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапор.

Одна из проблем для Индии заключается в том, что война России в Украине серьезно подорвала способность Москвы поставлять оружие и технику. В частности Россия сорвала поставки запасных частей для реактивных истребителей Су-30 МКИ и МиГ-29, систем ПВО С-400, купленных Индией почти за 5,5 млрд долларов в 2018 году. Под вопросом поставка двух атомных подводных лодок, которые должны быть поставлены в течение следующих нескольких лет.

Отношения Индии с Россией – последние новости

Индия основательно подсела на российскую нефть. В 2023 году доля российской сырой нефти на индийском рынке выросла в 10 раз – с 2 до 20%. Хуже того, к 2024 году Индия планирует нарастить показатель импорта российский нефти до 30%.

В июне стало известно, что Россия, вероятно, выкупает военные грузы, которые ранее отправляла в Мьянму и Индию. В частности, речь идет о запчастях для танков и ракет. Россия, полагаясь на помощь стран, с которыми у нее давние военные связи, может реимпортировать компоненты для усовершенствования старого оружия с целью его дальнейшего использования в войне против Украины.

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