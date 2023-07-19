Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава.

В течение суток украинские военные нанесли удары по 9 артиллерийским средствам на огневых позициях и уничтожили российские беспилотники, средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины.

В частности, враг применил 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

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Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 ударных БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

В то же время, украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также украинскими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

По данным Генштаба, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 3 района скопления российских военных, вооружения и военной техники противника, 9 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Удары РФ по Украине и потери врага - главное

Во время ночных ударов россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а основным направлением удара стала Одесская область.

Отдельно удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области, в частности портов Одессы и Черноморска. Известно по меньшей мере 11 раненых.

В то же время, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать еще 470 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине уже около 239 тыс. 480 своих военных.

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