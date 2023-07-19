Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте американского ведомства.
Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В рамках USAI США закупают ресурсы у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей.
В пакет входят:
- Четыре установки NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства обнаружения противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
Также США финансово поддержат обучение, техническое обслуживание предоставленных средств.
Украина требует больше оружия на фоне контрнаступления - главное
Контрнаступление ВСУ идет уже второй месяц. За это время украинские военные столкнулись с минными полями, БПЛА и активизацией боевой авиации оккупантов. Все выше перечисленное создало небывалые препятствия для молниеносного "броска" и прорыва обороны российских войск, чего от Украины до сих пор ждет Запад.
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, отвечая недовольных ограниченными успехами экспертов и политиков, призвал не превращать войну в "шоу" и помочь оружием, особо намекнув на F-16.
Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, в свою очередь, отметил, что без боевой западной авиации, дальнобойных ракет контрнаступление ВСУ не ускорится.
СМИ уже пишут, что ВПК западных стран "подошел к черте", так как текущих боеприпасов уже не хватает. Тем не менее США и Европа желают ускорить их производство. А пока нехватку артснарядов ВСУ пытаются временно компенсировать отправкой кассетных боеприпасов.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран пообещали Украине дополнительные средства ПВО, бронетехнику и БК, а также инжерное оборудование, необходимое для продвижения ВСУ на фронте.