В пакете - 152 мм артснаряды и высоточные боеприпасы.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте американского ведомства.

Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках USAI США закупают ресурсы у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей.

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В пакет входят:

Четыре установки NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские снаряды;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства обнаружения противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

50 тактических машин для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов и гаваней;

тактические защищенные системы связи;

Также США финансово поддержат обучение, техническое обслуживание предоставленных средств.

Украина требует больше оружия на фоне контрнаступления - главное

Контрнаступление ВСУ идет уже второй месяц. За это время украинские военные столкнулись с минными полями, БПЛА и активизацией боевой авиации оккупантов. Все выше перечисленное создало небывалые препятствия для молниеносного "броска" и прорыва обороны российских войск, чего от Украины до сих пор ждет Запад.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, отвечая недовольных ограниченными успехами экспертов и политиков, призвал не превращать войну в "шоу" и помочь оружием, особо намекнув на F-16.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, в свою очередь, отметил, что без боевой западной авиации, дальнобойных ракет контрнаступление ВСУ не ускорится.

СМИ уже пишут, что ВПК западных стран "подошел к черте", так как текущих боеприпасов уже не хватает. Тем не менее США и Европа желают ускорить их производство. А пока нехватку артснарядов ВСУ пытаются временно компенсировать отправкой кассетных боеприпасов.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран пообещали Украине дополнительные средства ПВО, бронетехнику и БК, а также инжерное оборудование, необходимое для продвижения ВСУ на фронте.

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