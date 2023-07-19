США передают дополнительные NASAMS / Фото - Kongsberg

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте американского ведомства. 

Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках USAI США закупают ресурсы у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей.

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В пакет входят:

  • Четыре установки NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства обнаружения противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 50 тактических машин для эвакуации техники;
  • оборудование для охраны портов и гаваней;
  • тактические защищенные системы связи;

Также США финансово поддержат обучение, техническое обслуживание предоставленных средств.

Украина требует больше оружия на фоне контрнаступления - главное

Контрнаступление ВСУ идет уже второй месяц. За это время украинские военные столкнулись с минными полями, БПЛА и активизацией боевой авиации оккупантов. Все выше перечисленное создало небывалые препятствия для молниеносного "броска" и прорыва обороны российских войск, чего от Украины до сих пор ждет Запад.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, отвечая недовольных ограниченными успехами экспертов и политиков, призвал не превращать войну в "шоу" и помочь оружием, особо намекнув на F-16.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, в свою очередь, отметил, что без боевой западной авиации, дальнобойных ракет контрнаступление ВСУ не ускорится.

СМИ уже пишут, что ВПК западных стран "подошел к черте", так как текущих боеприпасов уже не хватает. Тем не менее США и Европа желают ускорить их производство. А пока нехватку артснарядов ВСУ пытаются временно компенсировать отправкой кассетных боеприпасов.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран пообещали Украине дополнительные средства ПВО, бронетехнику и БК, а также инжерное оборудование, необходимое для продвижения ВСУ на фронте. 

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