Ирония заключается в том, что американцы уже построили примерно 1000 таких истребителей.

Пентагон наконец одобрил полноценное серийное производство многоцелевых истребителей-"невидимок" F-35, предоставив программе статус Milestone C.

Об этом сообщила пресс-служба американского Минобороны. В частности, тему прокомментировал заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Билл ЛаПлант.

"Это главное достижение программы F-35", - сказал он.

Также он добавил: "Это решение, поддержанное моими коллегами в министерстве, подчеркивает, что F-35 стабильный и маневренный, и что все законодательные и нормативные требования были должным образом учтены".

Переход к полномасштабному производству F-35 должен был произойти еще давно, однако из-за многочисленных преград проект застрял на стадии мелкосерийного производства. Тем не менее, на сегодня уже построили около 1000 F-35 различных версий и на данный момент - это самый массовый истребитель пятого поколения в мире.

Предполагается, что общая численность таких машин превысит 3 тыс. единиц. Кроме Вооруженных сил США их активно поставляют союзникам американцев.

Программа F-35 - главное о планах США

Как известно, упомянутую версию самолета разработала американская корпорация Lockheed Martin вместе с партнерами. Существует три версии, которые довольно сильно отличаются между собой: вариант для Воздушных сил США (F-35A), самолет для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (F-35B) и модификация для ВМС США (F-35C).

Главной особенностью самолета является его малая радиолокационная заметность. Стандартной боевой загрузкой в стелс-режиме являются 2 управляемые бомбы и 2 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM.

Ранее сообщалось, что F-35 официально сертифицировали для перевозки ядерных бомб B61-12.

Среди недостатков F-35 некоторые эксперты называют его достаточно большую цену, которая существенно превышает стоимость F-16 четвертого поколения.

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