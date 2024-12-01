Хотя симуляция - это еще не настоящий бой, однако она заслуживает внимания.

Китай провел симуляцию воздушного боя между истребителями-невидимками - собственным J-20 и американским F-22. В большинстве симуляций победу одержал китайский самолет, сообщает гонконгская газета SCMP.

Утверждается, что во время симуляции технические характеристики китайского самолета, в частности его возможности радиолокационного обнаружения целей и маскировочные способности были специально занижены по сравнению с его американским аналогом.

Однако в каждом сценарии, по которым проводилась симуляция, китайский истребитель получил 95% побед. Этот феноменальный результат объясняется способностью J-20 работать в связке с двумя-тремя боевыми дронами.

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В частности эти дроны могли искать врага, вести по нему огонь и осуществлять разнонаправленные атаки, а уже пилотируемый человеком J-20 наносил решающий удар.

Как отмечает SCMP, в ноябре на авиашоу в Китае была представлена новая версия китайского тяжелого истребителя-невидимки J-20S. Его главная особенность заключается в том, что один пилот сосредотачивается на управлении собственно самим истребителем, а второй пилот управляет вспомогательными дронами.

"Парадигма современного воздушного боя изменилась благодаря стремительному развитию информационных технологий и технологий беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации китайских исследователей, представляющих школу астронавтики Северо-Западного политехнического университета Китая.

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Как писал УНИАН, новейший американский эсминец ВМС США Zumwalt за 7,5 млрд долларов станет платформой для гиперзвукового оружия. За последние 20 лет в США разработали несколько типов гиперзвукового оружия. Что-то из этого и поставят на вооружение эсминца.

Также мы рассказывали, что новейший китайский танк VT-4 опозорился во время демонстрации на международном авиашоу. VT-4 должен был продемонстрировать свои ходовые характеристики, но все пошло не по плану.

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