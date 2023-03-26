Этот беспилотник-истребитель оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич".

Президент Турции похвастался беспилотником турецкой компании Bayraktar Kızılelma, выставленным в Национальном технологическом центре Оздемира Байрактара.

Эрдоган поделился фотографией в своем аккаунте в социальных сетях, не добавляя подписей. В кадре можно увидеть Bayraktar Kızılelma (сразу за президентом) и Bayraktar TB3 SIHA.

Kızılelma – новая разработка турецкой компании Baykar, которая сейчас проходит этап тестирования. Этот беспилотник-истребитель оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич". "Птичка" имеет длину почти 15 метров и размах крыльев 10 метров. Может развивать скорость до 1100 км/ч и перевозить боеприпасы (ракеты и бомбы) в корпусе.

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30 ноября Baykar провела первые летные испытания Kizilelma, а в январе уже состоялся первый полноценный полет.

Сотрудничество Украины и компании-разработчика БПЛА Bayraktar

За несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину украинская и турецкая стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Спустя полгода стало известно, что владелец турецкой компании-производителя беспилотников Baykar создал компанию в Украине, приобрел земельный участок и готовится к производству БПЛА в нашей стране. Ожидается, что новый завод заработает в течение двух лет.

Эти новости возмутили Кремль, который угрожал "демилитаризовать" турецкий завод. Впрочем, это не повлияло на реализацию плана по разрортанию производства в Украине, от которого турецкая компания не отказалась несмотря на войну.

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