До сих пор ВСУ не имели возможности дотянуться ракетами до некоторых отдаленных от фронта уголков оккупированной территории, например до Керчи.

После получения Украиной американских баллистических ракет ATACMS украинская армия сможет дотянуться до захватчиков в любом уголке оккупированной территории. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News.

По его словам, ракеты ATACMS "поместили каждого российского солдата, который находится в оккупированной Украине, в зону действия этих ракет, и это действительно интересная военная перспектива".

Также Шон Белл выразил мнение, что решение о передаче ракет напрямую связано с визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.

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"Сам факт, что они выложили некоторые из них на стол, почти наверняка является прямым результатом обращения президента Зеленского. К счастью, их можно запускать из ракетной системы HIMARS, поэтому украинцы уже имеют пусковые установки для них, [США предоставляют] только сами ракеты", — сказал эксперт.

Что известно о ракетах ATACMS

Баллистические ракеты ATACMS предназначены для запуска с наземных установок HIMARS и MLRS, хотя существует и морская модификация. Эти ракеты созданы в нескольких версиях, имеющих разную дальность полета (от 140 до 310 км) и различные типы боевой части (фугасные и кассетные).

Поскольку ATACMS запускаются с наземных передвижных платформ, они имеют преимущество перед ракетами Storm Shadow воздушного запуска той же дальности. Из-за угрозы от российской ПВО самолеты должны запускать их с большого расстояния от линии фронта, теряя часть дальнобойного потенциала ракет. Тогда как HIMARS, заряженный ракетой ATACMS, может незаметно подехать к передовой значительно ближе. Это позволяет дотянуться, например, до Крымского моста, который до сих пор был недостижимым для имеющихся у ВСУ ракет западного образца.

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