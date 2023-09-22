После получения Украиной американских баллистических ракет ATACMS украинская армия сможет дотянуться до захватчиков в любом уголке оккупированной территории. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News.
По его словам, ракеты ATACMS "поместили каждого российского солдата, который находится в оккупированной Украине, в зону действия этих ракет, и это действительно интересная военная перспектива".
Также Шон Белл выразил мнение, что решение о передаче ракет напрямую связано с визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.
"Сам факт, что они выложили некоторые из них на стол, почти наверняка является прямым результатом обращения президента Зеленского. К счастью, их можно запускать из ракетной системы HIMARS, поэтому украинцы уже имеют пусковые установки для них, [США предоставляют] только сами ракеты", — сказал эксперт.
Что известно о ракетах ATACMS
Баллистические ракеты ATACMS предназначены для запуска с наземных установок HIMARS и MLRS, хотя существует и морская модификация. Эти ракеты созданы в нескольких версиях, имеющих разную дальность полета (от 140 до 310 км) и различные типы боевой части (фугасные и кассетные).
Поскольку ATACMS запускаются с наземных передвижных платформ, они имеют преимущество перед ракетами Storm Shadow воздушного запуска той же дальности. Из-за угрозы от российской ПВО самолеты должны запускать их с большого расстояния от линии фронта, теряя часть дальнобойного потенциала ракет. Тогда как HIMARS, заряженный ракетой ATACMS, может незаметно подехать к передовой значительно ближе. Это позволяет дотянуться, например, до Крымского моста, который до сих пор был недостижимым для имеющихся у ВСУ ракет западного образца.