Пропагандистские паблики распространили информацию о пусках американских ракет.

Z-паблики на фоне марафона взрывов в Крыму придумали, что на них летят дальнобойные ракеты ATACMS, которых Украина еще не получила.

Пропагандистский паблики "ЧП. Симферополь" вечером 22 сентября заявил, что Украина якобы запустила по Крыму ракеты ATACMS, дальность которых 300 км. По сумасшедшей версии пропагандистов, запуски состоялись с аэродрома "Кульбакино" Николаевской области.

Паблик отмечает, что он идентифицировал ATACMS якобы "по характеристикам запуска и прибытия".

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Впрочем, удивительно, почему якобы ATACMS запускали с аэродрома, ведь это ракеты класса "земля-земля", которые запускаются с наземных установок M270 MLRS и M142 HIMARS2.

Украина получит ATACMS

Как сообщал УНИАН со ссылкой на западные СМИ, президент Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS для помощи в войне с Россией.

Основные характеристики ракеты ATACMS

Дальность: может достигать целей на расстояние более 300 километров, в зависимости от версии и модификации;

Точность: ATACMS оснащена системой наведения, которая обеспечивает высокую точность поражения целей;

Варианты боеприпасов: эта ракета может быть вооружена различными видами боеприпасов, включая разрывные боеголовки, подкалиберные боеприпасы и другие;

Маневренность: ATACMS может маневрировать во время полета, что делает ее более сложной для перехвата системами ПРО;

Применение: Ракета ATACMS может быть использована для ударов по разнообразным целям, включая военные объекты, вооруженные силы противника, аэродромы и другие стратегические и тактические цели.

Взрывы в Крыму

22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

В Крыму продолжился тревожный день с "хлопками". Мониторинговые проекты сообщают о пожаре на аэродроме оккупантов в Новофедоровке. Потом стало известно о повторные взрывы в Севастополе. Тем временем оккупанты продолжают устранять последствия разгромной ракетной атаки на штаб командования Черноморского флота России.

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