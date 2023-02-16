Пока ничего не указывает на такое перебазирование, говорит он.

Накануне издание FT сообщило, что Россия стягивает к границам с Украиной свою боевую авиацию. Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью "Обозревателю" заявил со ссылкой на свои источники, что массированного перебазирования российской тактической авиации вблизи границы нашей страны нет.

Эксперт говорит, что российские военные аэродромы расположены у границ Украины, а потому находятся под постоянным мониторингом. Поэтому по состоянию на сейчас ничего не указывает на такое перебазирование авиации.

"Я не могу подтвердить эту информацию, но, возможно, The Financial Times основывается на собственных источниках", — добавил Жирохов.

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Россия стягивает к границам с Украиной авиацию

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Издание Financial Times называет это вероятным признаком того, что РФ готовится так к наступлению, в котором авиация станет поддержкой.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не видят неизбежных признаков надвигающейся "массированной воздушной атаки".

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