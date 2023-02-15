В РФ значительно большее количество самолетов и вертолетов, чем в Украине, подчеркнул эксперт.

Издание FT накануне написало, что Россия накапливает вблизи границы с Украиной авиацию, это может свидетельствовать о подготовке к воздушному бою. Эту информацию в эфире 1+1 прокомментировал глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, вероятность такого серьезного сценария рассматривалась союзниками Украины. Поэтому и один из основных пунктов помощи нашей стране - это средства ПВО, которыми мы сможем отражать агрессию россиян с воздуха.

"Относительно количества и самолетов, и вертолетов, россияне нас значительно опережают в этом плане. Именно для этого нам нужно закрыть небо", — говорит Кузан.

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Он указал на один из нюансов с авиацией в РФ: у оккупантов нехватка квалифицированных пилотов, поэтому им некем по сути успешно выполнять сложные воздушные операции. Поэтому, убежден эксперт, мы все атаки отобьем.

Россия стягивает к границам с Украиной авиацию

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, сообщало издание Financial Times.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую представляют оставшиеся значительные Военно-воздушные силы России. В то же время он сказал, что США не видят неизбежных признаков надвигающейся "массированной воздушной атаки".

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