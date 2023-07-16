Украина может рассчитывать получить первые две эскадрильи самолетов в начале следующего года.

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что единственной преградой, которая сейчас стоит перед получением Украиной первых истребителей F-16, является подпись президента США Джо Байдена.

"Для того, чтобы мы получили самолеты прежде всего нужна подпись господина Байдена. Это сейчас единственная преграда, которая осталась на пути. Потому что уже известно, кто начнет подготовку наших летчиков и инженерно-технического состава. Это будет проходить в Дании на авиабазе "Скрюдструп". Плюс запасной вариант в Румынии, там тоже открывается учебный центр. Известно количество летчиков, но все еще несогласовано конечное разрешение от Соединенных Штатов Америки. Пока задержка за этим. Потому что США все еще не могут выяснить, какие системы можно передавать нам без угроз для их безопасности", - сообщил Романенко в эфире телемарафона.

По его словам, первую эскадрилью (12 самолетов, - УНИАН) F-16 Украина скорее всего получит от Норвегии, потому что она полностью сняла все эти истребители с вооружения еще в январе прошлого года.

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"Мы можем получить где-то около полусотни самолетов - это уже две бригады. И вот я бы максимально оптимистично рассчитывал на две бригады изначально. Это начало следующего года", - сказал Романенко.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в Вильнюсе страны Альянса согласились начать обучение ВСУ на истребителях F-16: соответствующий меморандум подписали 11 стран.

Сообщалось, что программа учений может стартовать уже в августе на территории Дании. Также обучение пилотов согласилась провести на своей территории Румыния (речь идет о ориентированном периоде - октябре).

16 июля спикер Воздушных сил ВСУ опроверг заявления некоторых политиков разного уровня о том, что украинские пилоты уже начали осваивать истребители F-16 на полигонах тех или иных стран. Он отметил, что украинцы сразу узнают, когда состоится передача самолетов F-16. Пока ВСУ только готовятся отправить своих специалистов тренироваться на истребителях.

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