Спикер Воздушных сил ВСУ опроверг заявления некоторых политиков относительно старта учений в тех или иных странах.

Спикер Воздушных сил ВСУ опроверг заявления некоторых политиков разного уровня о том, что украинские пилоты уже начали осваивать истребители F-16 на полигонах тех или иных стран.

Как уточнил Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона, украинцы сразу узнают, когда состоится передача самолетов F-16. Пока ВСУ лишь готовятся отправить своих специалистов тренироваться на истребителях.

"Это только в информационных сообщениях. Приходится их деликатно опровергать, что еще никто никуда не уехал. Когда произойдет передача техники (истребиетелей F-16 - УНИАН), думаю, это будет известно... Но чувствительная информация распространяться не будет, прошу, с пониманием отнестись к ситуации. Летчики сейчас готовятся отправиться на учебу и поговорить представителям СМИ с ребятами, которые поедут, вряд ли удастся. Хотя, есть тысячи запросов", - указал Игнат.

Обучение украинских пилотов на F-16 задерживается из-за США

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе страны Альянса согласились начать учения ВСУ на истребителях F-16: соответствующий меморандум подписали 11 стран.

Сообщалось, что программа учений может стартовать уже в августе на территории Дании. Также обучение пилотов согласилась провести на своей территории Румыния (речь идет об ориентированном периоде - октябре).

Вместе с этим издание Politico 14 июля сообщило, что пока процесс обучения тормозит правительство США. Хотя американской лидер Джо Байден официально согласился передать необходимое оборудование, тренажеры и другие материалы, необходимые ВСУ для освоения F-16, запрос на этот счет все еще рассматривается в Белом доме.

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