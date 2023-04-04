Судя по состоянию машины, она досталась военным сломанной.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые захватили на фронте редкий российский гусеничный вездеход ДТ-10 "Витязь". Его разработали специально для арктических условий.

"На одном из направлений военные ВСУ сняли на видео захваченный бронированный гусеничный вездеход ДТ-10. Судя по состоянию машины, она досталась сломанной, что сделало невозможным ее эвакуацию собственным ходом", – сообщает "Милитарный".

Отмечается, что это первый известный случай захвата машины этого типа за время российско-украинской войны.

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Захват российской техники на войне

В начале марта 2023 года стало известно, что украинские военные "затрофеили" редкую российскую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149БМР. Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что у российских подразделений эта техника в дефиците.

В феврале появлялась информация о захвате редкого внедорожника оккупантов, который способен преодолевать препятствия "вплавь". Речь идет о российском ГАЗе-3937 "Водник".

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