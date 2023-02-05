Применять даже такие раритетные бронеавтомобили в зоне боевых действий Россию вынуждает дефицит ББМ, отметил эксперт.

Вооруженные силы Украины затрофеили российский ГАЗ-3937 "Водник", редкий внедорожник, способный преодолевать водные преграды "вплавь".

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, данный бронеавтомобиль стоит на вооружении российской армии в количестве не более полусотни, Минобороны РФ отказалось от большого заказа "Водников", так как они оказались слишком тяжелыми для транспортировки.

По мнению Коваленко, применять даже такие раритетные бронеавтомобили в зоне боевых действий в Украине Россию вынуждает дефицит ББМ.

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"При этом, даже такая редкость уже в руках ВСУ, что лишний раз говорит, как об интенсивности боевых действий, так и их результативности. Конечно же, не на пользу российских войск", - добавил эксперт.

Потери России в Украине на 5 февраля - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери РФ с начала широкомасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 131 тысячу 290 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тыс. 220, боевых бронированных машин - 6 тыс. 405, артиллерийских систем - 2 тыс. 226, РСЗО - 460, средства ПВО - 227, самолетов - 294, вертолетов - 284.