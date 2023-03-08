Во время вторжения в Украину российские военные потеряли две командно-штабные машины Р-149БМР в марте и одну было захвачено 10 сентября во время освобождения Харьковщины.

Украинские военные затрофеили российскую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149БМР. Технику, уже перекрашенную в сине-желтые цвета, заметили на улицах одного из городов.

Как объяснил в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко, такие машины в значительном дефиците российских подразделений.

ВСУ преимущественно уничтожали или захватывали Р-149МА1/3, однако Р-149БМР - качественно новый уровень. Коваленко напомнил, что российские войска потеряли уже более 125 единиц этой техники. "Что (произошло - ред.) с офицерским составом, который размещался в этих Р-149БМР, можно только представить", - добавил эксперт.

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Р-149БМР - что за машина

Р-149БМР предназначена для обеспечения мониторинга обстановки в зоне боевых действий. В состав оборудования входят радиостанции, обеспечивающие конфиденциальность передачи данных и информации.

Кроме того, Р-149БМР имеет персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи.

Функционал компьютеров охватывает обработку, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также есть возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен получать всю необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Во время вторжения в Украину российские военные потеряли две командно-штабные машины Р-149БМР в марте, одна из которых была уничтожена украинскими военными на Сумщине вблизи Тростянца, и одна была захвачена 10 сентября во время освобождения Харьковщины.

Потери РФ в Украине - захваченные у врага боеприпасы

В настоящее время украинские войска используют против оккупантов захваченные во время деоккупации Харьковщины запасы БК самих же россиян, в частности дефицитные для РФ боеприпасы 3бм60 "Свинец-2".

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже 6723 бронированных машин, 3436 танков, 253 ПВО, 2463 артсистемы и 488 РСЗО.

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