Это удалось сделать с помощью антидронового ружья.

Украинские защитники ежедневно борются с российскими дронами. Пограничникам на территории Луганской области удалось "приземлить" один из беспилотников. Оккупанты назвали этот БПЛА "Боря".

О захваченном дроне сообщил пресс-центр ГПСУ в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Пограничники на Луганщине сбили вражеский БПЛА. Приземлить беспилотник с надписью "Боря" удалось с помощью антидронового ружья".

Бойцы уже придумали применение беспилотнику оккупантов. Если дрон не удастся починить и использовать для нужд украинских воинов, то он пойдет на запчасти для других БПЛА, которые применяются ВСУ. Модель захваченного коптера не сообщалась.

Видео дня

Борьба ВСУ с беспилотниками: актуальная информация

С момента полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 2249 БПЛА оперативно-тактического уровня. Сюда относятся и иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, которые РФ использует для ударов по населенным пунктам.

Во время последнего обстрела Харьковской области в конце марта Воздушные силы ВСУ уничтожили 9 из 10 дронов. Рашисты запустили БПЛА с территории Брянской области.

Как заявил спикер ВС ВСУ, за более чем год полномасштабной войны украинские защитники сбили более 1500 беспилотников "Орлан-10". Это разведывательные дроны российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: