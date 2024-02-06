Россия рекламирует свои дроны на выставке World Defence Show, и вряд ли будет много желающих их купить.

Россияне продвигают "Шахеды" в качестве собственной разработки на выставке World Defence Show, которая сейчас проходит в Саудовской Аравии. Однако цена сделает невозможным массовое использование реактивных дронов. Об этом сообщает Defense Express.

Середин новинок – "БПЛА-камикадзе" М 237, который представляет собой российскую версию иранского Shahed 238. Он имеет турбореактивный двигатель и приводится по координатам. Дрон имеет максимальную взлетную массу 370 кг, а его боевая часть составляет 50 кг. Скорость БПЛА – 600 км/ч, дальность заявлена на уровне 1000 км.

"Среди преимуществ "Шахедов" обычно называют низкую цену, однако М 237 хотят продавать по 1,4 млн долларов за один беспилотник. Мобильный пункт управления для него стоит 3,75 млн долларов. Фактически такая цена ставит крест на самой концепции, ведь не позволит массовое использование БПЛА", – пишет издание.

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Правда М 237 – многоцелевой. В частности, его можно использовать для уничтожения БПЛА, и разоблачения месторасположения средств ПВО, потому что он имеет высокую скорость и "похож на истребитель по звуку и форме".

Кроме М 237 Россия рекламирует на выставке и более простой МС 236 – российскую версию Shahed-236. Он имеет двигатель внутреннего сгорания. Дальность полета БПЛА составляет 2000 км. Дрон обладает боевой частичной массой 50 кг.

Как бороться в новыми "Шахедами"

Использование россиянами реактивных Shahed 238 может быть большой проблемой для Украины, ведь их скорость примерно в 2-3 раза выше, чем у обычных Shahed-136.

Однако даже это оружие не является "ультимативным". Дело в том, что реактивный двигатель Shahed 238 дает лучшую сигнатуру, что означает больше шансов на захват цели инфракрасными головками самонаведения.

Поэтому по мнению экспертов украинские мобильные группы, которые занимаются борьбой с БПЛА, надо вооружить переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) типа "Игла" или "Стингер".

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