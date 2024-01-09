Анализировать их можно объективно только на основе трех фотографий, которые были сделаны в Иране в 2023 году, подчеркнул Катков.

Россияне, возможно, начали использовать в Украине новые дроны Shahed-238, оснащенные реактивным двигателем. Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, какие характеристики он имеет и чем отличается от уже "привычных" Shahed-136.

"В Сети уже появились фотографии якобы сбитого Shahed-238, который оснащен реактивным двигателем. В то же время в командовании Воздушных сил пока не подтвердили это. Но учитывая фото, совпадают и деталь воздухозаборника в виде треугольного заглубления, размещение некоторых технологических люков, а также само аэродинамическое решение и форма элементов фюзеляжа, которые зафиксированы на фотографиях с обломками. Эти детали совпадают с изображениями дрона Shahed-238 с реактивным двигателем, который был сделан в Иране. Но нужно дождаться официального анализа, и подтверждения этой информации", – добавил Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что если предположить, что РФ уже получает реактивные Shahed-238, то анализировать их можно объективно лишь на основе трех фотографий, которые были сделаны в Иране в 2023 году.

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"Shahed-238 с реактивным двигателем имеет ту же боевую часть и дальность, что и Shahed-136, но большую скорость, которая может ориентировочно составлять 400-600 км в час, что в 2-3 раза больше максимальной скорости Shahed-136. И это означает, что мобильным группам, использующим пулеметное вооружение и зенитные пушки, сбивать их будет труднее, поскольку он быстрее пролетает над головой. Но реактивный двигатель дает лучшую сигнатуру, которую возможно захватить инфракрасными головками самонаведения, которые используются ПЗРК вроде "Иглы" или Stinger", – пояснил он.

Он отметил, что главным недостатком "шахеда" с реактивным двигателем является именно этот реактивный двигатель. По словам Каткова, один такой может стоить 40-60 тысяч долларов, тогда как на обычных Shahed-136 стоят двигатели за 10-12 тысяч долларов.

"Увеличивается стоимость самого "шахеда", увеличиваются требования к конструкции, она также становится значительно дороже", – констатировал эксперт.

Сбитие реактивного "шахеда" в Украине: что известно

Вечером 8 января военный эксперт Сергей Флеш сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила первый ударный дрон "Shahed-238". Он оснащен китайским реактивным двигателем.

По словам специалиста, такие беспилотники могут летать по всей стране, а долетать будут намного быстрее. Кроме того, кроме звука "мопеда" украинцы теперь могут услышать звук "самолета".

В то же время в Воздушных силах пока не подтверждают, что россияне применили против Украины новый беспилотник-камикадзе Shahed-238.

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