Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел в августе, и после этого у россиян начались проблемы за "Ланцетами".

Украина, вероятно, смогла существенно навредить производству самого удачного российского дрона-камикадзе "Ланцет". Количество этих БПЛА на фронте существенно сократилось за последние месяцы, пишет Forbes.

Отмечается, что "Ланцет", созданный еще до полномасштабной войны, хорошо себя зарекомендовал как эффективный и дешевый способ уничтожения украинских танков и артиллерии. Поэтому уже в 2023 году россияне начали быстро наращивать его производство.

По подсчетам российской OSINT-группы LostArmour, если в январе-феврале 2023 года в сети появлялось по 25 видео с успешными атаками "Ланцетов", то в июле их количество достигло 135. Однако уже осенью "Ланцеты" начали исчезать с фронта. В сентябре и октябре зафиксировано по 50 успешных ударов, в ноябре – 89 в ноябре, в декабре – 59.

Видео дня

По мнению специалистов украинской OSINT-группы "Мольфар", изучающей диверсионные операции на территории России, причиной такого сокращения мог быть успешный удар украинских войск по Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ), который поставлял для производителя "Ланцетов" оптические комплектующие. Без этой оптики пользы от дрона нет.

Мощный взрыв на ЗОМЗ, расположенном в подмосковном городе Сергиев Посад, произошел 9 августа прошлого года. Убытки были значительные. Помимо того, что пострадали не менее трех десятков человек, четыре здания завода были разрушены или серьезно повреждены.

Хотя российские власти отрицали удар дрона, некоторые свидетели настаивали, что завод был атакован именно беспилотником. Взрыв произошел на складе, который у завода арендовала фирма-поставщик фейерверков, что объясняет большую мощность взрыва, недостижимую для беспилотника. Эксперты предполагают, что это действительно могла быть атака дрона, который попал именно в склад пиротехники.

"Учитывая российскую практику сокрытия информации о нападениях на российские военные объекты, можно предположить, что взрыв на территории Загорского завода был спланированной акцией украинской стороны", – сказал представитель "Мольфара".

И именно после этого взрыва началось резкое сокращение поставок "Ланцетов" на фронт. Специалисты отмечают, что этот беспилотник почти целиком состоит из импортных компонентов. Сама Россия изготавливает только корпус, блок питания и камеру – именно их изготавливал ЗОМЗ.

Только в январе россияне, очевидно, смогли найти новый источник поступления оптики для "Ланцетов". За первый месяц нового года в Сети появились 139 новых видео с успешным применением этих дронов. Впрочем это лишь подтвердило, что производитель "Ланцетов" не может изготавливать дроны без определенных компонентов, и новые удары Украины могут его остановить, замечает Forbes.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе

Как писал УНИАН, 9 августа в городе Сергиев Посад, что на северо-востоке от Москвы, прозвучал мощный взрыв. Огромный столб дыма и пыли был виден чуть ли не во всей Москве. В больницы доставили десятки человек. Также сообщалось о завалах зданий, под которыми могли быть люди.

Российские негосударственные СМИ писали, что от взрыва погибло много людей, но власти это отрицали.

Вину за взрыв Кремль решил возложить на владельца фирмы "Пиро-Рос", занимающейся пиротехникой. Именно ее склад, находившийся на территории завода, стал эпицентром взрыва.

Эксперты сходились во мнении, что взрыв вряд ли мог быть результатом атаки с территории Украины – слишком далеко. Кроме того, украинские спецслужбы не брали на себя ответственность за это событие.

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