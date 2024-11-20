Это может быть козырем в мирных переговорах, или наоборот передача будет тайной уже после войны.

Многие эксперты боятся, что избранный президент США Дональд Трамп может "бросить Украину под автобус", стремясь любой ценой положить конец войне. Однако по крайней мере один эксперт считает, что Трамп наоборот даст Украине ядерное оружие, чтобы защитить ее от любых российских посягательств в будущем, пишет Daily Express.

"В следующие четыре года Россия перевооружится, но также Украина восстановится, перевооружится и подготовится. Этой подготовкой может быть предоставление Соединенными Штатами ядерного оружия Украине", - считает Николас Драммонд, британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, внештатный консультант оборонного комитета британского парламента.

По его мнению, соглашение о передаче Украине ядерного оружия может быть заключено тайно, и позже в случае необходимости Киев может сделать предупреждение: "У нас есть ядерное оружие, и если вы на нас нападете, мы разбомбим Москву".

Видео дня

"Вы можете себе представить, чем это станет для Путина? Это может быть козырь Трампа. С одной стороны, это может быть опрометчиво дать Украине ядерное оружие, с другой - восстановит баланс мира и силы в регионе. США могут сказать, что дадут Украине ядерное оружие, но сказать, что вы не можете присоединиться к НАТО", - считает Драммонд.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, военный эксперт Михаил Самусь считает, что Владимир Путин будет усиливать ядерный шантаж, чтобы достаточно сильно напугать Трампа. Тогда США сами начнут принуждать Украину к уступкам России.

Также мы рассказывали, что Путин готов к мирным переговорам с Трампом, но не хочет отказываться от территориальных завоеваний. При этом диктатор и дальше настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: