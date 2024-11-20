Путин готов к мирным переговорам с Трампом, но без территориальных уступок, - Reuters

Диктатор настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО.

Правитель России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает любые серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять осведомленных с позицией Кремля источников.

В разговоре с агентство пятеро нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

По словам трех человек, пожелавших остаться анонимными для обсуждения чувствительных вопросов, может быть место для переговоров по точному разделению четырех восточных областей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Видео дня

В то время как Москва утверждает, что четыре региона являются частью России, ее войска на земле контролируют 70-80% территории, около 26 000 квадратных километров все еще удерживаются украинскими войсками.

Россия также может быть открытой для выхода из относительно небольших частей территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины, заявили двое чиновников.

В этом месяце Путин заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно отражать "реалии" на месте, но он боится кратковременного перемирия, которое только позволит Западу перевооружить Украину.

"Если не будет нейтралитета, то трудно представить существование каких-либо добрососедских отношений между Россией и Украиной. Почему? Потому что это означало бы, что Украина постоянно будет использоваться как инструмент в чужих руках и в ущерб интересам Российской Федерации", - сказал Путин в дискуссионной группе "Валдай" 7 ноября.

Два источника заявили, что решение президента США Джо Байдена, который покидает свой пост, позволить Украине запускать американские ракеты ATACMS вглубь России, может усложнить и задержать любое урегулирование - и усилить требования Москвы, поскольку сторонники жесткой линии стремятся получить большую часть Украины. Во вторник Киев впервые применил ракеты для удара по территории России. Москва осудила этот шаг как большую эскалацию.

Если прекращение огня не будет достигнуто, по словам двух источников, Россия продолжит воевать.

"Путин уже сказал, что замораживание конфликта никак не сработает. И разрешение на ракеты является очень опасной эскалацией со стороны Соединенных Штатов", - сказал Reuters пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков за несколько часов до того, как россияне сообщили об ударах ATACMS.

МИД Украины не ответил на просьбу прокомментировать эту статью.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг сказал Reuters о новом президенте США: "Он - единственный человек, который может объединить обе стороны для мирных переговоров и работать над прекращением войны и прекращением убийств".

Трамп заявил, что будет говорить напрямую с Путиным в его попытках заключить мирное соглашение, хотя не сообщил подробностей о том, как он мог бы примирить враждующие стороны, которые оба демонстрируют мизерные признаки отступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не успокоится, пока все российские солдаты не будут выброшены с ее территории - на основе границ, которые она получила после распада Советского Союза в 1991 году, - хотя высокопоставленные американские генералы публично заявили, что это очень амбициозная цель.

14 июня Путин объявил свои первые условия немедленного прекращения войны: Украина должна отказаться от своих амбиций в отношении НАТО и вывести все свои войска со всей территории четырех украинских областей, на которые претендует и в основном контролирует Россия.

Россия готова говорить

Хотя Россия не потерпит присоединения Украины к НАТО или присутствия войск НАТО на украинской земле, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников.

Другие украинские уступки, которых Кремль может добиваться, включают согласие Киева ограничить численность своих вооруженных сил и обязательства не ограничивать использование русского языка, говорят источники.

Димитри Саймс, один из лучших российских экспертов по вопросам США, сказал, что соглашение о прекращении огня можно достичь относительно быстро, чтобы положить конец войне, в которой погибли сотни тысяч солдат и перемещены миллионы мирных жителей. Но более широкое долгосрочное соглашение, которое учитывало бы проблемы безопасности как Украины, так и России, было бы чрезвычайно сложно достичь. Он добавил:

"На мой взгляд, было бы очень трудно достичь большого соглашения, поскольку позиции обеих сторон очень далеки".

Один из чиновников, знакомый с обсуждениями на самом высоком уровне в Кремле, сказал, что Западу придется принять "суровую правду", что вся поддержка, которую он оказал Украине, не может помешать России выиграть войну.

Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное прекращение огня, двое российских источников сослались на проект соглашения, который был почти одобрен в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле, и который Путин публично называл возможной основой для соглашения.

По тому проекту, копией которого располагает Reuters, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России, Франции и Соединенных Штатов.

Один из российских чиновников сказал, что соглашения не будет, если Украина не получит гарантии безопасности, добавив:

"Вопрос заключается в том, как избежать соглашения, которое замыкает Запад в возможную прямую конфронтацию с Россией однажды".

Мирный план Трампа

Как сообщал УНИАН, план Трампа может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон.

По данным издания The Financial Times, Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента США, известного прагматичным подходом к сделкам.

Как писал CNN, мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Дональда Трампа может предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части других оккупированных территорий.

"Россия сохранит Крым, который она захватила в 2014 году, а Украина получит обратно часть территорий на востоке Украины, которые Россия захватила. Зато Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, например Япония", - говорится в публикации.

Вас также могут заинтересовать новости: