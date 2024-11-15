Трамп не может нажать на рубильник и внезапно прекратить помощь Украине, - глава МИД Чехии

Пока никто не знает, прекратит ли избранный президент США Дональд Трамп помощь Украине. Впрочем, внезапно он это не сделает.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал в Лондоне на пресс-конференции после встречи со своим британским коллегой Дэвидом Лемми, сообщает Novinky.
"Мы знаем, что (Дональд Трамп - УНИАН) будет требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", - сказал главный чешский дипломат.
Тем не менее, Липавский положительно настроен в этом отношении, даже если заявления республиканцев и Трампа в отношении Украины являются расплывчатыми.
"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время, когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", - добавил министр.
Отдельно Липавский прокомментировал кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США. Он считает это назначение положительным для Европы.
Помощь Украине под угрозой - что известно
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала немедленно увеличить помощь Украине. Глава РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США, пока Дональд Трамп не станет президентом. Бербок подчеркнула, что Украине должно быть предоставлено все, что Европа может предложить.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорит, что победа Трампа на выборах приводит к тому, что мир меняется, а Европе нужно становиться сильнее. По его словам, для Европы избрание Трампа станет возможностью для пробуждения.