Российский диктатор хочет, чтобы США заставили Украину согласиться на капитуляцию в войне на российских условиях.

Российский диктатор и инициатор захватнической войны против Украины Владимир Путин будет усиливать ядерный шантаж с целью склонить новоизбранного президента США Дональда Трампа для давления на Украину. Об этом директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил в эфире Радио NV.

Самусь отметил, что угроза нанесения Россией массированных ракетных ударов сохраняется.

"Россия три месяца не использовала свои ракеты. Это известный факт, что Россия может изготавливать около 100-120 ракет в месяц. Можно посчитать, сколько они произвели этих ракет за три месяца. Они использовали как раз 120 ракет различных типов во время последнего массированного удара и большое количество "Шахедов". То, что они могут нанести до прихода Трампа еще несколько массированных ракетных ударов - это 100%", - отметил Самусь.

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В частности, эксперт убежден, что сейчас российские захватчики будут пытаться психологически давить на украинцев, чтобы украинцы были готовы к подписанию капитуляции.

Также будет нарастание информационной истерии со стороны россиян и будет расти вероятность применения реальных ракетных массированных ударов.

Самусь считает, что Россия будет использовать так называемый гибридный подход, когда эффект реальных событий - ракетных ударов, будет мультиплицироваться за счет информационно-психологических атак.

В этой связи, он обратил внимание на сообщения, что Россия вроде бы в новом массированном ударе будет применять новую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", которая предназначена для нанесения ядерных ударов.

"Мы не знаем точно, что это за ракета, потому что конкретной информации о РС-26 нет. Она считается копией советской ракеты РС-10 "Пионер", которая была уничтожена по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в 1990-х годах. А уже при каденции Путина, в нарушение договора РСМД, они начали производиться. Дальность этих ракет - 5-6 тысяч км. То есть, баллистическая траектория гораздо выше. Полторы тонны даже обычного заряда - это большая угроза", - подчеркнул Самусь.

Он считает, что применение такой ракеты станет реальным поднятием ставок в противостоянии с Европой и прежде всего США. Ракета с дальностью 6 тыс км способна бить по Европе и даже уже по США, а также по другим регионам. Поэтому, если Россия действительно применит такую ракету по территории Украины - это уже будет реальный переход на другой уровень противостояния.

В то же время, по мнению Самуся, Россия может применить такую ракету без ядерной компоненты для игры на силу. Ракета РС-26 "Рубеж" как и ракета РС-10 "Пионер" - это признак "холодной войны".

Эксперт отметил, что миллиардер Илон Маск и другие представители-конспирологи команды новоизбранного президента США Дональда Трампа постоянно употребляют фразы о Третьей мировой войне в том контексте, что любой шаг поддержки Украины со стороны США ведет к третьей мировой войне.

"И Путин будет явно играть на этих чувствах, мыслях или позициях команды Трампа, что символы Третьей мировой - это как раз эта ракета РС-26", - считает Самусь.

Он добавил, что если России надо будет применить ядерное оружие, она это сделает. А ядерная доктрина РФ - это просто пропагандистский документ, который показывает, что Россия находится в какой-то стадии подготовки к применению ядерного оружия, а это может влиять на позиции людей из команды Трампа, которые будут влиять на решение нового президента.

"Я думаю, что до 20 января Россия может выйти на максимум этого символизма, но конечно, ядерное оружие они не будут применять, потому что, в принципе, они считают, что Трамп и так может принудить Украину к капитуляции", - отметил Самусь.

При этом, эксперт считает, что именно применение ядерного оружия вызовет очень серьезную реакцию не только со стороны США, но и со стороны Китая и Индии. Потому что эти страны не очень хотят, чтобы ядерное оружие превратилось из инструмента сдерживания в инструмент ведения боевых действий.

"Эти все информационно-психологические аспекты будут мультиплицировать реальные события, а массированные ракетные удары Россия будет осуществлять. Этот новый год Россия будет пытаться нам портить. И к тому времени, я думаю, что один, возможно два, ракетных удара они нанесут для того, чтобы подготовить администрацию Трампа к давлению на Украину", - убежден Самусь.

Эксперт обратил внимание на сообщения в медиа, что якобы Путин готов к замораживанию войны, но на условиях фактической капитуляции Украины.

"Очевидно, что Путин дает сигналы. Он готов к торгу определенным образом, но будет исходить из максималистских позиций России, чтобы потом выторговать себе лучшие условия, и ядерный шантаж Третьей мировой, если смотреть на восприятие этих тезисов в команде Трампа, будет только усиливаться", - подчеркнул Самусь.

Ядерная доктрина Кремля

Как сообщал УНИАН, на 1000-й день полномасштабного вторжения в Украину глава РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Такое решение обозреватели считают ответом на первое применение Киевом дальнобойных западных ракет по территории России.

Также мы сообщали, что сегодня в украинском инфопространстве разорвалась "бомба" о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Официально эта информация никем не была подтверждена, возможно она является частью усилий российской пропаганды.

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