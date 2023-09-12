Госдеп и Пентагон рекомендовали Байдену поддержать это решение.

Вскоре Байден примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, это важный шаг, рекомендованный Государственным департаментом и Министерством обороны после нескольких месяцев обращений со стороны Украины.

По словам источников, дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS значительно активизировались в последние недели. Окончательного решения об отправке ракет не принято, но "вероятность, что это произойдет, сейчас намного больше, чем раньше", сказал один чиновник, знакомый с дискуссиями.

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"Это гораздо более вероятно. Я просто не знаю, когда (начнется поставка - УНИАН)", - сказал источник.

Официальные лица США сдержанно отправляли управляемые ракеты класса "земля-земля" большой дальности из-за опасений по эскалации конфликта, поскольку они потенциально могут быть выпущены по территории России. Однако это беспокойство в значительной степени уменьшилось, поскольку Украина показала, что не использует другое предоставленное США оружие для нападения на территорию внутри России.

Украина наносила удары по территории России с использованием собственных беспилотников и оружия, что позволило Киеву придерживаться своего обязательства не использовать американское оружие для ударов по целям в РФ.

Сейчас максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет примерно 150 км с наземной бомбой малого диаметра. ATACMS, которые имеют радиус действия около 300 км, позволят украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии.

Издание отмечает, что США близки к поставкам Украине ATACMS на фоне месяцев обращений Украины. Перед этим США сопротивлялись поставкам систем ПВО Patriot, танков Abrams и кассетных боеприпасов - все это в конце концов было предоставлено Киеву.

ATACMS для Украины - последние новости

Разговоры о передаче Украине ракет ATACMS американских ракет с радиусом действия 300 км ведутся в течение долгих месяцев.

Накануне американский телеканал ABC News сообщал, что США, скорее всего, отправят Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа войны - "психологическая" и "практическая".

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