По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

По словам американских чиновников, администрация Джозефа Байдена, скорее всего, отправит Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS) для оказания помощи в борьбе с российским вторжением на ее территорию.

"Они приближаются", - сказал один чиновник, имевший доступ к планам помощи в сфере безопасности. Чиновник отметил, что, как всегда, такие планы могут быть изменены до официального объявления, пишет ABC News.

Второй чиновник заявил, что ракеты "на столе" и, вероятно, будут включены в предстоящий пакет помощи в области безопасности, добавив, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

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ATACMS для Украины - детали

При дальности действия до 190 миль, в зависимости от версии, развертывание ATACMS может позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью имеющихся в настоящее время ракет для ее высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства.

Администрация до сих пор отклоняла просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении оружия, даже после того, как Великобритания и Франция отправили аналогичные ракеты Storm Shadow, из-за опасений по поводу эскалации отношений с Россией, так и по поводу сохранения собственных арсеналов.

В июле 2022 года советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США "готовы пойти на риск", но намекнул, что отправка ATACMS может привести к прямому конфликту с Россией. Год спустя на том же мероприятии Салливан был менее категоричен.

"Отдадим ли мы в конечном итоге ATACMS или нет, это будет решение президента. Он говорил об этом с президентом Зеленским. Они продолжают вести этот разговор", - сказал он в июле этого года.

Удивительное открытие также может облегчить выбор администрации по отправке оружия: США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем первоначально предполагалось, сообщили ABC News два чиновника.

Пока неясно, насколько исправен вновь обнаруженный запас и какой именно тип ракет он содержит. ATACMS существует в нескольких формах: от ракет с большими фугасными боеголовками до версий противопехотных кассетных боеприпасов, которые сбрасывают на цели сотни бомб.

Помимо того, что ATACMS предоставит украинским экипажам гораздо большую дистанцию противостояния при нанесении ударов по российским позициям, что затрудняет ответный огонь. ATACMS также может помочь Украине легче достигать целей в Крыму.

Украина получит американские баллистические ракеты ATACMS (дальность 300 км) и немецко-шведские авиационные крылатые ракеты TAURUS (дальность 500 км), уверен бывший министр обороны Алексей Резников.

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