Данные ракеты способны решить две ключевые задачи, отметил Подоляк.

Передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа развязанной Россией войны - "психологическую" и "практическую", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Первая (психологическая) задача - дать всем четкий сигнал о том, что война будет доведена до конца, что Россия должна проиграть и что мифического страха перед Москвой больше нет. Это также демонстрирует, что ускорение поставок - это настоящая деэскалация, и все остальные страны должны увеличить поставки наиболее важных военных активов в Украину", - написал он.

Вторая "практическая" задача, по словам Подоляка, заключается в значительном ускорении уничтожения тыловых ресурсов России, ключевых стратегических баз на оккупированных территориях:

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"Полное нарушение транспортной логистики. Блокирование возможности проведения ротаций и, как следствие, резкое снижение боеготовности российских оккупационных войск на первом/втором эшелоне обороны".

При этом Подоляк окцентировал на необходимости принятия решений о предоставлении Украине дальнобойных ракет.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - актуальное

Ранее ABC News сообщали, что США, скорее всего, отправят Украине дальнобойные ракеты ATACMS для оказания помощи в борьбе с российским вторжением на ее территорию.

По словам американских чиновников,

"Они приближаются", - сказал один чиновник, имевший доступ к планам помощи в сфере безопасности.

Чиновник отметил, что, как всегда, такие планы могут быть изменены до официального объявления.

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