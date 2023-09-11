Писториус прокомментировал возможную передачу Украине ракет от США.

Германия может не согласиться отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus, даже если Соединенные Штаты Америки примут положительное решение по ЗРК ATACMS.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн, пишет Sky News. Он отметил, что Берлин не обязательно будет передавать украинскому войску крылатые ракеты только потому, что США примут такое решение по ATACMS.

"В этой войне нет автоматизма", - сказал Писториус, добавив, что Германия еще не в состоянии решить, предоставлять ли ракеты Taurus.

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Дальнобойные ракеты Украины: что известно

Украина уже получила и использует ракеты Storm Shadow и SCALP от Великобритании и Франции.

Власти неоднократно призывали Германию и Соединенные Штаты Америки передать украинскому войску Taurus и ATACMS, однако они отказывались.

В Украине обещают, что это оружие не будет использоваться против объектов на территории РФ. На днях глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с Берлином.

Тем временем анонимные чиновники США сообщили журналистам, что администрация президента Джо Байдена, скорее всего, передаст Украине ATACMS.

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