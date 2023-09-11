Германия может не согласиться отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus, даже если Соединенные Штаты Америки примут положительное решение по ЗРК ATACMS.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн, пишет Sky News. Он отметил, что Берлин не обязательно будет передавать украинскому войску крылатые ракеты только потому, что США примут такое решение по ATACMS.
"В этой войне нет автоматизма", - сказал Писториус, добавив, что Германия еще не в состоянии решить, предоставлять ли ракеты Taurus.
Дальнобойные ракеты Украины: что известно
Украина уже получила и использует ракеты Storm Shadow и SCALP от Великобритании и Франции.
Власти неоднократно призывали Германию и Соединенные Штаты Америки передать украинскому войску Taurus и ATACMS, однако они отказывались.
В Украине обещают, что это оружие не будет использоваться против объектов на территории РФ. На днях глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с Берлином.
Тем временем анонимные чиновники США сообщили журналистам, что администрация президента Джо Байдена, скорее всего, передаст Украине ATACMS.