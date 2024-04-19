В мире в настоящее время существует только одна система ПВО, способная бить на такое расстояние, на котором ликвидирован вражеский бомбардировщик, отметил аналитик.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Силы обороны Украины могли сбить российский самолет Ту-22М3 собственноручно разработанной системой противовоздушной обороны.

"Если бы не было официальных подтверждений, я бы сказал, что просто техническая поломка с самолетом случилась. Возможно, здесь была применена наша неизвестная, новейшая разработка, которая пока что изготавливается в очень небольших экземплярах и хранится для таких особых акций. Поскольку, если исходить из заявленного, о сбитии на расстоянии более 300 километров - нет у нас такого средства ПВО. Patriot бьет на 160 километров, С-200, с его паспортной дальностью, на 285 километров. И то и другое не подходит", - сказал Киричевский в эфире телемарафона.

Он также отметил, что хоть ГУР и показал видео работы по сбитию российского борта, но не сообщил о средстве поражения, чтобы подобные успехи происходили и в дальнейшем. Кроме того, по словам Киричевского, в настоящее время в мире существует только один комплекс, который способен поражать воздушные цели на таком расстоянии.

Видео дня

"Единственное средство, которое вспоминается - это американский комплекс Typhon, который одновременно адаптировали под наземное базирование и в формате зенитной ракеты. Там, в теории, есть дальность стрельбы на 370 километров. Но у самих американцев этих средств только на две батареи. И понятно, что нам бы их никто не дал", - пояснил аналитик.

Так, по его мнению, понимая, что не сможет получить такой тип ракет, Украина могла разработать собственное дальнобойное оружие против российских самолетов. "У Китая есть перспективы создать гиперзвуковую зенитную ракету на 2000 км, чтобы сбивать стратегические бомбардировщики, то мы ничем не хуже китайцев. Поэтому думаю, что со временем мы узнаем о чем-то принципиально неизвестном мировой науке, что было создано нашей оборонкой", - рассказал эксперт.

Сбит Ту-22М3 - самолет противника в центре внимания

В ночь на 19 апреля российские оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22. Потом стало известно о ликвидации одного из самолетов - это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Позже это событие прокомментировали в ГУР МО, где заявили, что бомбардировщик удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Кроме того, по информации разведки, после уничтожения, другой самолет Ту-22М3 был вынужден развернуться и не выполнил пуски ракет.

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