Пилоты бомбардировщиков Ту-22М3 "на вес золота", отметил эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высмеял версию РФ о технической неполадке в рухнувшем самолете Ту-22М3, так как на видео видно, что горит именно двигатель бомбардировщика. Эксперт также указал на важный факт насчет пилотов такого самолета.

"Сегодня утром ВС ВСУ впервые сбили 2 ракеты Х-22. Кроме того, в Ставропольском крае рухнул стратег Ту-22М3, который, по версии россиян, потерпел крушение из-за "технической неисправности". Но мне кажется - врут. Скорее всего, птица в двигатель попала. Ну, видно же, что двигатель горит…! Точно какой-то баклан или чайка залетали. Причем, как эксперт, смею заявить, что залетали парно, но первым был баклан", - утверждает Коваленко в Telegram.

Эксперт не уточняет, что имеет в виду, в частности, какое оружие применили, когда сбивали вражеский самолет, но поздравляет ВСУ с почином. "Четвертый член экипажа Ту-22М3, сегодня утром неожиданно для себя осознавшего всю бренность бытия, через законы тяготения, был найден в лесопосадке Ставрополья с явно оборвавшимся тромбом. По всей видимости, сердце члена (экипажа, - Ред.) не выдержало зрелища падающего пепелаца (фантастический летательный аппарат, - Ред.), а особенно, - личного присутствия оного в нем", - отметил Коваленко.

Он добавил, что пилоты таких самолетов "на вес золота". "Пилот Ту-22М3 - это отдельная каста среди российских пилотов, закрытая и немногочисленная. А потому, потеря даже одного такого члена экипажа - это болезненная и порою невосполнимая утрата, поскольку подготовка такого экипажа, порою, стоит как сам самолет", - подчеркнул эксперт.

Украинцы сбили российский Ту-22М3 - что сообщалось

ЗСУ впервые отправили вслед за российским крейсером "Москва" вражеский бомбардировщик Ту-22М3. Как отметил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, борт ликвидировали зенитные ракетные подразделения ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми противник бьет по мирным городам Украины. Также сегодня впервые уничтожены две такие ракеты.

По официальным сведениям, ликвидирован один вражеский пилот, а еще одного не могут найти.

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