Речь идет о GBU-39 и французских управляемых авиабомбах Hammer.

Украинские военные уже используют западные дальнобойные бомбы, которые планируют.

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил в эфире "Эспрессо", что речь идет о JADM. Об этом уже было официально объявлено.

"Речь идет о том, что Украина использует авиационные бомбы GBU-39 и французские управляемые авиабомбы Hammer. Но дело в том, что РФ масштабировала производство собственных комплектов УМПК, и россияне изготавливают их в огромном количестве. Вопрос в том, что JADM - ER - это новое изделие. Воздушные силы США вообще не используют его. Это разработка, которая была создана в австралийском сегменте Boeing. То есть эти бомбы надо изготавливать. По бомбам SDB, то ситуация лучше, но есть соответствующий ресурс", - рассказал Катков.

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Эксперт успокоил, что в Украине еще есть большое количество советских авиационных бомб.

"Почему бы нам не создать, что-то аналогичное УМПК? Разница заключается в том, что россияне могут свою авиацию использовать фактически в любых режимах. УМПК сбрасывается с высотного полета на дальностях 70-80 км. То есть враг может приближаться на высоте 8-12 км где-то на 50 км от линии фронта и сбрасывать бомбу и делать зенитный маневр, то есть уходить. А украинская авиация так делать не может, потому что враг имеет преимущество в воздухе", - пояснил он.

По словам Каткова, если украинские военные и будут использовать такие же комплекты УМПК, то в режиме так называемого кабрирования. Это когда самолет подходит на малой высоте, а дальше должен задрать нос и на горке выбросить аналог УМПК, который пойдет по траектории в цель. В этом случае это немного другая разработка и речь идет уже не о комплекте для планирования, а именно комплект, который будет решать значительно более сложные задачи.

Использование КАБов ВСУ

Как писал УНИАН, украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

Как писал "Фокус", россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

Руководитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что у нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих.

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