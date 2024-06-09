В Украине продолжаются работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих, поделился руководитель авиации командования Воздушных сил нашей армии.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и скоро Воздушные силы Вооруженных сил Украины начнут испытывать управляемые авиабомбы отечественного производства.

Испытания отечественных УАБов стартуют через несколько недель, поделился руководитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов во время интервью проекту "Радио Сводоба" под названием "Донбасс Реалии".

"У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - поделился собеседник.

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Голубцов добавил, что сейчас украинские Воздушные силы используют УАБы, которые были произведены на Западе - речь идет о GBU-62 и GBU-39.

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Россияне часто атакуют украинскую землю КАБами, в частности, Харьковскую область. В результате вражеских ударов уже есть много жертв, разрушений и пострадавших.

В конце марта военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров говорил, что с начала года противник нанес по украинской земле более 3,5 тысячи ударов бомбами.

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