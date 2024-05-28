На Харьковщине россияне почувствовали слабость ВСУ и ею воспользовались, убежден аналитик.

Для того, чтобы остановить российские управляемые авиабомбы (КАБы), Украина должна бить по территории РФ всем оружием, которое имеет. Системы ATACMS для этого тоже подходят. Об этом полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон сказал в интервью LIGA.net.

В частности он прокомментировал факт того, что в приграничной зоне Харьковской области россияне, как и на Донбассе, разрушают абсолютно все. Враг превращает населенные пункты Украины в выжженную землю, особенно разрушительными являются КАБы.

"Чтобы Украина смогла остановить КАБы, ей следует бить по территории России всем оружием, которое есть в ее распоряжении. Это включает оружие из США и стран Европы. Системы ATACMS могут прекрасно служить для этой цели", - сказал он.

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По его словам, россияне смогли пойти в наступление в Харьковской области из-за нескольких факторов. В частности, они видели, что территория слабо защищена, а Украина вынуждена нормировать боеприпасы и испытывает недостаток живой силы.

"Свой дефицит они пополнили. Географически территория вокруг Волчанска близка к российскому логистическому центру в Белгороде, поэтому им было относительно легко двигаться в направлении Харькова. Сочетание нехватки живой силы и боеприпасов с украинской стороны, а также наличие новых войск и боеприпасов с российской стороны сделало возможным это наступление. Оборона украинской границы должна быть крепче. Россияне почувствовали слабость и ею воспользовались", - подчеркнул эксперт.

Он отмечает, что россияне ограничены линиями снабжения, их пропускной способностью и расстоянием, которое должны преодолеть до фронта за пределами территории РФ. Местами они смогли пробиться на 10-15 км, но пока украинские защитники удерживают их подальше от Харькова.

При этом сам мегаполис находится под постоянной угрозой ударов артиллерии большой и оружия средней дальности, бомбовых и ракетных ударов.

Американского полковника также спросили, изменится ли ситуация, когда оружие из США достигнет фронта.

"Часть американского оружия уже в Украине. Это будет постоянный процесс доставки оружия к фронту для его концентрации. Может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вы получили необходимое количество оружия для стабилизации фронта, а затем, чтобы ситуация изменилась в пользу Украины", - сказал Лейтон.

Как предполагает полковник, как только оружие окажется в нужных "точках" вдоль фронта, произойдут соответствующие изменения на поле боя. Он выразил надежду, что ВСУ остановят продвижение РФ и в нужное время применят правильную тактику.

Он считает, что сейчас Россия хочет использовать преимущество в живой силе. Один из способов - заставить Украину растянуть свои силы настолько, чтобы они стали неэффективными в обороне. ВСУ необходимо избежать этого.

"Украинская разведка должна дать руководству точную оценку концентрации российских войск. Эти места сосредоточения следует уничтожить. Если этого не делать, будут серьезные последствия для Украины", - считает Лейтон.

Он также отметил, что защитники Авдеевки проявили огромную храбрость, но использование Россией КАБов существенно ослабило возможности ВСУ по удержанию населенного пункта. По его мнению, приказ об отступлении на том направлении украинские военные должны были получить раньше. Как отметил эксперт, Украине нужны воздушные прикрытия для наземных войск и прямые бои с российской авиацией. Если бы Киев имел этот потенциал в достаточном количестве, может, Авдеевка все еще была бы под контролем ВСУ.

Лейтон положительно оценил удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Это одна из сфер, в которой Украина показала исключительную способность к инновациям. Удары поставили под угрозу значительную часть российского нефтеперерабатывающего производства, но потребуется время, прежде чем российская экономика будет испытывать значительное влияние", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что способность Украины атаковать российские авиабазы и штаб Черноморского флота, затопление ее флагманского корабля "Москва" и использование морских дронов продемонстрировали способность внедрять инновации и проводить сложные операции.

"Во многих смыслах военные инновации Украины открывают новую эру войны, и это заставит другие страны также изменить способ участия в боевых действиях", - подчеркнул полковник.

Ситуация на фронте: перспективы

Напомним, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предполагает, что в конце 2024 года на фронте в Украине может сложиться тупиковая ситуация, из которой удастся выйти в 2025 году, если условия будут в пользу ВСУ.

По словам Лейтона, пока не поступит новый массовый приток западной помощи, высока вероятность, что то, что сейчас происходит во время битвы за Волчанск и происходило в боях за Авдеевку, произойдет в других местах. По его словам, если Украина сможет повысить ловкость своей армии, улучшить тактические навыки командиров и подразделений, то будет реальные шансы вернуть назад хотя бы часть недавних завоеваний России.

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