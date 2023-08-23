Роман Свитан отметил, что самолет сам по себе – это просто железка с двигателями.

Истребители F-16 изменят баланс сил между Украиной и российскими оккупантами. Паритет будет установлен, как только Воздушные силы ВСУ пучат первые самолеты с системами обнаружения.

"Паритет будет достигнут, как только мы получим машины. Они примерно такого же уровня, однотипные с российскими машинами, теми же Су-35, – по авионике и по летным характеристикам", – рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью Obozrevatel.

При этом он указал, что огромную роль играет именно комплектация F-16.

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"Самолет сам по себе – это просто железка с двигателями, крылышками, пушками и летчиком, по большому счету это летающая пушка. А вот если нам вместе с самолетами предоставят развернутые системы управления, фиксации данных, сопровождения и вооружения - это совсем другое дело", – подчеркнул эксперт.

По его словам, важно "подключение к общим системам радиотехнической разведки наших партнеров, к спутниковым системам слежения типа AWACS".

"Тогда у нас будет превосходство над российской авиацией, сколько бы самолетов у них ни было", – подытожил Свитан.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от этой страны 42 истребителя F-16. При этом Дания пообещала передать украинской армии еще 19 самолетов.

Кроме того, первые шесть истребителей должны прибыть ближе к этому Новому году.

22 августа издание Reuters сообщило, что в Дании уже стартовало обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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