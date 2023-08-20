Президент подчеркнул, что Украина движется вперед в вопросе F-16.

После Нидерландов президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию и анонсировал хорошие новости для украинских воинов.

"Дания. Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

В Дании Зеленский планирует провести встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса.

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"Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", - отметил он.

Владимир Зеленский 19-20 августа проводит деловые визиты

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский прибыл в Нидерланды. На пресс-конференции по результатам встречи с Рютте президент Украины сообщил, что в настоящее время у Нидерландов есть 42 истребителя F-16. Однако пока страна не знает, какое количество из них передаст Украине.

В то же время, до этого Зеленский заявил о договоренности с Рютте относительно передачи 42 американских истребителей F-16 после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Вчера Зеленский и первая леди отправились с рабочим визитом в Швецию. По результатам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент заявил о договоренностях по оборонному сотрудничеству между странами. В частности о мощных шведских боевых машинах пехоты CV-90 и их производстве в Украине.

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