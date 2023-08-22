Еще одна группа военнослужащих обучится обслуживанию самолетов.

В Дании уже началось обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил Дании. Так, восемь украинских пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которых обучат обслуживать эти самолеты.

Всего Дания сейчас имеет на вооружении 43 американских самолета F-16. По соображениям безопасности страна не раскрывает, сколько из них находятся в эксплуатации.

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F-16 для Украины от Дании: последние новости

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Данию. Во время встречи премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина получит от них 19 самолетов F-16.

Согласно заявлению Фредериксен, первые шесть истребителей украинская армия получит уже ближе к этому Новому году.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что предоставление самолетов якобы толкает Украину в пропасть, а украинцев "обрекает на новые жертвы". Он грозит, что Москва воспримет это как эскалацию войны.

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