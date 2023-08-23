Речь идет о базах на континентальной части США.

Американские военные готовы в случае необходимости обучать украинских пилотов на истребителях F-16 на территории США.

Как передает CNN, об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

В частности, во вторник генерал Райдер сказал, что Соединенные Штаты Америки готовы поддержать обучение украинских пилотов в континентальной части США.

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"Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал", - отметил представитель Пентагона.

В то же время, представитель Пентагона указал, что в настоящее время не имеет конкретных сведений о том, на каких базах такие учения могут быть организованы.

"Но, конечно, если будет принято решение об этом и мы будем двигаться вперед, мы обязательно об этом предоставим обновленную информацию", - добавил Райдер.

Вскоре Украина получит самолеты F-16

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте объявил, что Амстердам передаст Украине 42 истребителя F-16. Также Дания в рамках коалиции истребителей согласилась передать Киеву 19 таких самолетов.

Министр обороны Алексей Резников во время визита в Одессу подчеркнул, что еще несколько стран готовы присоединиться к "самолетной коалиции". При этом он отметил, что не стал бы сосредотачиваться на конкретном количестве самолетов, которое уже объявлено официально, потому что впоследствии их будет больше.

По его словам, самолет – просто платформа, которая несет на себе определенное вооружение. Поэтому в этой коалиции страны будут брать на себя обязательство его предоставлять.

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