Оба лидера заявили, что хотят развивать отношения между странами.

Российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Встреча длилась более двух часов, после нее лидеры двух стран приняли участие в официальном обеде и сделали несколько заявлений.

Как сообщает "Медуза", диктаторы обменялись взаимными похвалами и вспомнили о общей истории.

"В очень важный период происходит наш визит в Россию. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес противостоящим ей гегемонистским силам... Уверены в том, что русская армия и народ непременно одержат Великую Победу в священной борьбе для наказания сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержит победу в борьбе - УНИАН) за создание стабильных условий для развития. Глубоко убежден, героическая российская армия и народ, блестяще следуя традиции победы, уверенно продемонстрируют бесценные преимущества чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства", - заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также добавил, что его страна "хочет и дальше развивать отношения" и всегда поддерживает все решения Путина и российского правительства.

Зато Путин напомнил, что отношения РФ и КНДР "были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты бок о бок громили японских милитаристов".

"Мы и сегодня стремимся укреплять связи общества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона... В Корее есть пословица:"одежда красивая новая, а друг старая". А у нас в народе говорят: "Старый друг - лучше новых двух". Эти народные мудрости в полной мере применяются к отношениям между нашими странами", - заявил Путин.

Встреча Ким Чен Ына и Путина

Напомним, 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники. В частности, Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

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